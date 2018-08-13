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Профицит бюджета России за январь-июль составил 2,5% ВВП
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Профицит бюджета России за январь-июль составил 2,5% ВВП 

ТАСС 18 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Федеральный бюджет исполнен в январе-июле 2018 года с профицитом в 2,5% ВВП, или 1 трлн 383,3 млрд рублей, говорится в материалах Минфина России.
Год назад — в январе-июле 2017 года — дефицит федерального бюджета составил 0,8% ВВП, или 423,71 млрд рублей.
Доходы бюджета за январь-июль 2018 года составили 10 трлн 497,9 млрд рублей, а расходы — 9 трлн 114,6 млрд рублей.
Нефтегазовые доходы за семь месяцев составили 4 трлн 684,3 млрд рублей, ненефтегазовые — 5 трлн 813,6 млрд рублей. Наибольшие расходы традиционно пришлись на социальную политику — 2,77 трлн рублей и национальную оборону — 1,65 трлн рублей.
В законе о бюджете РФ на 2018 год запланирован дефицит на уровне 1,3% ВВП. Однако по оценке первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, в этом году профицит бюджета страны может составить 1,5-2% ВВП вместо предусмотренного законом дефицита.
В интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Силуанов говорил, что Минфин РФ ожидает роста ВВП в 2018 году на 1,8-2%, при этом в последующие годы темпы роста экономики будут увеличиваться.
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