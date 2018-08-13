Профицит бюджета России за январь-июль составил 2,5% ВВП

МОСКВА, 13 августа. / ТАСС /. Федеральный бюджет исполнен в январе-июле 2018 года с профицитом в 2,5% ВВП, или 1 трлн 383,3 млрд рублей, говорится в материалах Минфина России

Год назад — в январе-июле 2017 года — дефицит федерального бюджета составил 0,8% ВВП, или 423,71 млрд рублей.

Доходы бюджета за январь-июль 2018 года составили 10 трлн 497,9 млрд рублей, а расходы — 9 трлн 114,6 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы за семь месяцев составили 4 трлн 684,3 млрд рублей, ненефтегазовые — 5 трлн 813,6 млрд рублей. Наибольшие расходы традиционно пришлись на социальную политику — 2,77 трлн рублей и национальную оборону — 1,65 трлн рублей.

В законе о бюджете РФ на 2018 год запланирован дефицит на уровне 1,3% ВВП. Однако по оценке первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова , в этом году профицит бюджета страны может составить 1,5-2% ВВП вместо предусмотренного законом дефицита.