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Средневзвешенный курс доллара вырос до 68,22 рубля
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Средневзвешенный курс доллара вырос до 68,22 рубля 

Деловая газета «Взгляд» 14 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Средневзвешенный курс доллара, по которому Банк России устанавливает официальный курс, на 11.30 мск понедельника, 13 августа, вырос на 1,12 рубля — до 68,2234 рубля.
Такие данные передает «Финмаркет».
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