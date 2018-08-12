Костромичи стали брать еще больше кредитов

За последние полгода жителям Костромской области выдали кредитов на 4 миллиарда 300 миллионов рублей больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает отделение по Костромской области главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Ипотечных кредитов на жилье костромичи взяли в 1,7 раз больше, чем в первом полугодии прошлого года. Их сумма составила 1 миллиард 300 миллионов рублей.

Ссудный портфель физических лиц по итогам первого полугодия 2018 года составил 42 миллиарда 800 миллионов рублей. Костромичи почти не нарушают сроки внесения платежей по кредитам.

Кредит — вещь удобная и порой даже необходимая. Но брать деньги — легко и быстро, а отдавать — тяжело и долго. Прежде чем взять кредит, взвесьте все за и против. Жизненная ситуация может измениться, а платить все равно придется, возникнут проблемы, — советует управляющий отделением Кострома Банка России Алексей РЫБАЧЕНОК.