Ямальцы снижают «карточные долги»

Средний лимит по кредитному банковскому пластику за год уменьшился почти на 20 процентов.

Во втором квартале 2017 года жители региона получали банковские карточки, которые помогали выкрутиться, когда с деньгами в кармане не густо, в среднем на сумму в 71 тысячу 141 рубль. Через год показатель упал до 57 054 рублей.

Данные приводятся на сайте Национального бюро кредитных историй. Сводный общероссийский отчет сформирован на основе информации от 4100 кредиторов.

Средний размер по кредитным картам в стране в целом составил 45,8 тысячи рублей. Аналитики подчеркивают, что это самый низкий квартальный показатель с 2014 года. Наиболее заметное снижение эксперты увидели в Ненецком автономном округе (49 процентов), Астраханской области (37,1 процента) и Калмыкии (36 процентов).

— Средние размеры лимитов снижаются более двух лет, несмотря на увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин . — При этом региональная ситуация отличается неоднородностью: большинство регионов демонстрирует сокращение размеров лимитов, однако в некоторых субъектах федерации они, напротив, увеличились.

Так произошло, к примеру, в Тыве (+11,6%) и в Приморье (+4,4%). И по мнению экспертов, свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь.

Добавим, что в соседней Югре средний лимит составил во 2 квартале 57 883 рубля, снизившись почти на 13 процентов. В Тюменской области он уменьшился на 4 процента до 48 351 рублей. Самый крупный лимит — в Москве — 89 803, самый маленький — 27 988 рублей на Алтае.