Организации Крыма освободят от налога на движимое имущество

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости Крым. С 1 января 2019 года движимое имущество организаций перестанет облагаться налогом согласно закону, подписанному президентом России. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по РК.

Несмотря на нововведение, налоговые поступления в бюджет Республики снизятся незначительно.

Налоговые органы планируют компенсировать выпадающие доходы, вовлечением в налоговый оборот дополнительных объектов недвижимого имущества организаций. При этом у крымских организаций есть возможность получения другой льготы — как участников свободной экономической зоны", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в первом полугодии бюджет Крыма пополнился более чем на 200 млн рублей дополнительных поступлений по налогу на имущество. В прошлом году около 5 тыс. республиканских организаций заплатили более 1,5 млрд рублей налога на движимое имущество.

Налог на движимое имущество был введен в 2015 году, однако для Крыма была установлена низкая ставка в размере 1%. В 2018 году федеральная льготы для Республики была отменена.