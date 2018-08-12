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Организации Крыма освободят от налога на движимое имущество
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Организации Крыма освободят от налога на движимое имущество 

РИА Новости Крым 31 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости Крым. С 1 января 2019 года движимое имущество организаций перестанет облагаться налогом согласно закону, подписанному президентом России. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по РК.
Несмотря на нововведение, налоговые поступления в бюджет Республики снизятся незначительно.
"Налоговые органы планируют компенсировать выпадающие доходы, вовлечением в налоговый оборот дополнительных объектов недвижимого имущества организаций. При этом у крымских организаций есть возможность получения другой льготы — как участников свободной экономической зоны", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в первом полугодии бюджет Крыма пополнился более чем на 200 млн рублей дополнительных поступлений по налогу на имущество. В прошлом году около 5 тыс. республиканских организаций заплатили более 1,5 млрд рублей налога на движимое имущество.
Налог на движимое имущество был введен в 2015 году, однако для Крыма была установлена низкая ставка в размере 1%. В 2018 году федеральная льготы для Республики была отменена.
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