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Глава Богородского округа рассказал об объектах строительства по программе «Спорт Подмосковья»
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Глава Богородского округа рассказал об объектах строительства по программе «Спорт Подмосковья» 

360tv.ru 15 минут назад
Богородский округ стал участником губернаторской программы «Спорт Подмосковья». Как сообщил руководитель муниципалитета Игорь Сухин, до 2021 года в районах появится несколько новых физкультурных объектов.
В рамках программы уже идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Старой Купавне.
«Правительство региона в этом году запланировало строительство такого же ФОКа в Ногинске около школы № 21, а также выделило средств на реконструкцию стадиона «Знамя» и строительство скейт-парка по улице Белякова», — рассказал Игорь Сухин.
По его словам, сейчас решается вопрос о возведении строительства плавательных бассейнов в Электроуглях и Старой Купавне, а также спорткомплекса с игровыми залами в поселении имени Воровского.
Как напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем поздравлении жителей с Днем физкультурника. В течение пяти лет в регионе реконструируют 16 центральных стадионов, а также проведут капитальный ремонт и строительство еще 40 мини-стадионов.
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