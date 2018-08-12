Глава Богородского округа рассказал об объектах строительства по программе «Спорт Подмосковья»

Богородский округ стал участником губернаторской программы «Спорт Подмосковья». Как сообщил руководитель муниципалитета Игорь Сухин, до 2021 года в районах появится несколько новых физкультурных объектов.

В рамках программы уже идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Старой Купавне.

«Правительство региона в этом году запланировало строительство такого же ФОКа в Ногинске около школы № 21, а также выделило средств на реконструкцию стадиона «Знамя» и строительство скейт-парка по улице Белякова», — рассказал Игорь Сухин.

По его словам, сейчас решается вопрос о возведении строительства плавательных бассейнов в Электроуглях и Старой Купавне, а также спорткомплекса с игровыми залами в поселении имени Воровского.