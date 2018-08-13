Что делать, если дом отремонтировали плохо

Российские граждане смогут оперативнее решать вопросы капремонта, влиять на выбор подрядчика, а также полноценно контролировать качество его работы. Соответствующие изменения в Жилищный кодекс будут подготовлены депутатами Госдумы осенью.

Кому нужен такой ремонт

Многие строительные конторы, прошедшие сегодня через горнило тендеров и умело подобравшиеся к деньгам региональных фондов капремонта, вместо обещанного конкурентного качества оставляют после себя облупившиеся фасады, искрящуюся проводку и дырявые крыши. И взирая спустя год после начала ремонта на перекошенный внутридомовой ландшафт и бумагу с печатью, свидетельствующую, что работы выполнены удовлетворительно, граждане понимают, что ожидания их обманули. Вернее, подрядчики, которые уже перешли на другой объект и стали «некликабельными» для жалоб.

Таких историй, по словам председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, сегодня не счесть. Письма депутатам идут со всех регионов, в том числе из Москвы, и везде одно и то же: проведённый капремонт никуда не годится, что делать?

Причину такого бестолкового подхода к выполнению в общем-то государственной задачи Хованская видит в том, что чиновники ещё до конца не осознали ответственность при распоряжении частными деньгами. Ещё одно общее место — низкая квалификация работников подрядных организаций, которых только в Москве насчитывается около полутора тысяч.

«С 2012 года Жилищным кодексом предусмотрено обязательное перечисление средств собственниками жилья в многоквартирных домах в фонд капитального ремонта, однако по-настоящему норма заработала только в 2014 году, когда были приняты соответствующие подзаконные акты. В русле этих решений сегодня абсолютно равноправно действуют две нормы решения вопроса капремонта — «самостоятельная» и через «общий котёл», — пояснила парламентарий.

Письма депутатам идут со всех регионов, в том числе из Москвы, и везде одно и то же: проведённый капремонт никуда не годится, что делать?

Первая, по её словам, позволяет гражданам на основании вердикта общего собрания решать судьбу своего дома, аккумулируя средства на капремонт на специальных счетах, и, не дожидаясь наступления очереди, вкладывать деньги в прохудившуюся крышу или ремонт лифта с мусоропроводом. Вторая норма предполагает суммирование денег в «общем котле», которым распоряжается фонд капитального ремонта. Эта же организация и определяет очерёдность капремонта в регионе.

Помогут суд и депутатский контроль

Если судить по обилию жалоб граждан, делается это не всегда корректно, хотя по закону вроде и правильно. Происходит это от того, что в Жилищном кодексе остаются ещё шероховатости, которые требуют мягкой законодательной шлифовки, считает Хованская. Речь идёт о норме, согласно которой деньги граждан прежде прилежно оплачивавших капремонт, но по каким-то причинам переставших это делать, переводятся со специальных счетов в «общий котёл». Запланированные поправки в ЖК создадут условия для того, чтобы все деньги жильцов оставались на спецсчетах. По мнению депутата, это поможет гражданам в полной мере реализовать свои права.

В то же время воспользоваться правами будет значительно легче, если своевременно утвердить капремонт решением общего собрания жильцов. В этом случае граждане имеют право войти в комиссию при приёмке объекта.

В противном случае, если общего собрания не было, а дом был отремонтирован некачественно, Галина Хованская советует обращаться с жалобой в департамент ЖКХ и жилищную инспекцию. Если реакции не последовало, следует идти в Роспотребнадзор прокуратуру и суд. При этом нужно помнить, что установленный законом срок гарантии на любые строительные работы составляет пять лет.

Для подтверждения своей правоты, помимо терпения, нужно запастись ещё и доказательствами: снимками недостатков, сделанных на тот же смартфон, заключением сторонней экспертизы, записями бесед с сотрудниками управляющей компании, квитанциями об оплате взноса в фонд капитального ремонта, письменными показаниями жильцов, квитанциями об оплате работы подрядчика.

Для усиления эффекта можно заручиться поддержкой других жильцов и составить коллективную жалобу. На ответ госучреждениям отводится 30 дней. В крайнем случае Хованская рекомендует обращаться прямо к ней.

Как должен проводиться капремонт

Согласно утверждённой региональной программе, за шесть месяцев до наступления года, на который запланировано проведение капитального ремонта, региональный оператор уведомляет собственников жилья о сроках его начала. По закону им отводится три месяца на рассмотрение предложения и принятие на общем собрании утвердительного решения, которое должно быть принято не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников.

Помимо этого, собственники помещений должны утвердить перечень работ, смету расходов, сроки проведения, источники финансирования, порядок привлечения подрядных организаций, порядок контроля качества проводимого капитального ремонта, а также своего представителя с полномочиями контроля качества проводимого ремонта и приёмки работ.

В случае если жильцы дома не приняли решение в течение трёх месяцев с момента получения предложений от регионального оператора, статья 189 Жилищного кодекса даёт право местным властям самостоятельно определиться с датой капремонта.

В соответствие со статьей 166 ЖК за счёт средств фонда могут быть отремонтированы внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Также производится ремонт крыши, фасада, подвальных помещений, фундамента. лифтовых шахт и замена лифтового оборудования, если оно признано непригодным для эксплуатации,