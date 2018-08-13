Объем выдачи ипотеки в России может вырасти до 3 трлн рублей в 2018 году

Это в 1,5 раза больше показателя прошлого года. В 2017 году объем выдачи ипотеки составил 2 трлн рублей.

По оценкам госкомпании, около 150-200 тыс. кредитов будет выдано для погашения ранее выданных ипотечных кредитов. С помощью ипотеки свои жилищные условия улучшат около 1,3 млн российских семей.

Всего за семь месяцев 2018 года по предварительной оценке выдано 785 тыс. кредитов на сумму 1,55 трлн рублей. Рост составил 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно ипотечному рейтингу «Дом.рф» и FrankRG, в России рынок ипотеки за полгода вырос на 73%, 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали займов на 1,3 трлн рублей. Объем ипотечного портфеля банков за год увеличился на 23% и достиг 5,9 трлн рублей.

Доля рефинансирования ранее выданных займов на покупку жилья постепенно снижается. Рынок растет прежде всего за счет вновь выдаваемых ипотечных кредитов.

Также стало известно, что начиная с 1 января 2018 года, государство субсидирует выплату процентной ставки сверх 6% заемщикам, которые взяли кредит на покупку жилья на первичном рынке.

Верхняя планка занимаемых средств будет увеличена: размер кредита составит до 12 млн рублей (вместо восьми) для жилых помещений в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей (вместо трех) в новостройках, расположенных на территории остальных субъектов РФ.