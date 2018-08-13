Россияне массово берут ипотеку 

Объем выдачи ипотеки в 2018 году может составить 3 трлн рублей. Таким образом, прошлогодний показатель может быть превышен в 1,5 раза.
По данным аналитиков «Дом.рф», это возможно при условии сохранения стабильной макроэкономической ситуации в стране.
Отмечается, что прошлогодний рекорд в 2 трлн рублей может быть побит уже в сентябре текущего года.
Как пишет газета «Известия», с января по август 2018 года было выдано около 785 тысяч кредитов на общую сумму 1,55 трлн рублей.
Таким образом, с помощью ипотеки свои жилищные условия улучшат около 1,3 млн российских семей.
«Сейчас произошел большой системный сдвиг: уменьшились ставки до беспрецедентно низкого уровня. Это открывает возможность прийти на рынок тем заемщикам, которые не могли себе позволить этого ранее», — заявил генеральный директор FrankRG Юрий Грибанов.
Согласно отчету Банка России, в июне средняя ставка по ипотеке составила 9,48%, на новостройки — 9,26%. Средний показатель по итогам года может составить около 9% и ниже.
Эксперты считают, что даже в условиях возможного подорожания квартир спрос не упадет, так как высокая стоимость компенсируется низкими ставками по ипотеке и уменьшением месячного платежа за счет увеличения срока кредита.
Ранее News.ruписал о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев обещал добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам.