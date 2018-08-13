Россияне массово берут ипотеку

Объем выдачи ипотеки в 2018 году может составить 3 трлн рублей. Таким образом, прошлогодний показатель может быть превышен в 1,5 раза.

По данным аналитиков «Дом.рф», это возможно при условии сохранения стабильной макроэкономической ситуации в стране.

Отмечается, что прошлогодний рекорд в 2 трлн рублей может быть побит уже в сентябре текущего года.

Как пишет газета «Известия» , с января по август 2018 года было выдано около 785 тысяч кредитов на общую сумму 1,55 трлн рублей.

Таким образом, с помощью ипотеки свои жилищные условия улучшат около 1,3 млн российских семей.

«Сейчас произошел большой системный сдвиг: уменьшились ставки до беспрецедентно низкого уровня. Это открывает возможность прийти на рынок тем заемщикам, которые не могли себе позволить этого ранее», — заявил генеральный директор FrankRG Юрий Грибанов

Согласно отчету Банка России , в июне средняя ставка по ипотеке составила 9,48%, на новостройки — 9,26%. Средний показатель по итогам года может составить около 9% и ниже.

Эксперты считают, что даже в условиях возможного подорожания квартир спрос не упадет, так как высокая стоимость компенсируется низкими ставками по ипотеке и уменьшением месячного платежа за счет увеличения срока кредита.