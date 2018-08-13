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Сколько стоит самая дорогая квартира России?
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Сколько стоит самая дорогая квартира России? 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Лидерство в рейтинге самых дорогих квартир в России давно и прочно занимают московские объекты. В 2018-м самой дорогой квартирой признана квартира на Остоженке, в Молочном переулке, пишет Лента.ру. Ее стоимость — 2,54 миллиарда рублей. Квартира многоуровневая, площадь ее превышает тысячу квадратных метров, в ней есть сауна, бассейн, терраса, зимний сад и каминный зал.
Второе место среди самого дорого жилья заняла квартира в Санкт-Петербурге. По цене от московской она очень отстает и составляет 580,45 миллиона рублей. Квартира находится в современном жилом комплексе на Крестовском острове, на берегу Южного пруда.
Последней в тройке лидеров оказалась подмосковная квартира в пансионате «Петрово-Дальнее», стоимость которой — 285,7 миллиона рублей. Четвертое место рейтинга заняла квартира в Сочи, стоимостью 220 миллионов рулбей. На пятой строчке — Ялта и жилье за 203 миллиона рублей.
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