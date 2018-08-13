Ипотека стала привлекательнее для Москвичей

В Москве увеличилось количество сделок по ипотеке, пишет РИА Недвижимость. В июле этого года в столице Росреестр зафиксировал 8693 ипотечные сделки. Это на 17% больше, чем в июне (7425) 2018 года и на 74,7% выше результатов июля 2017 года (4977).

За семь месяцев 2018 года зарегистрировано 46562 ипотечные сделки, тогда как в 2017 за этот период их количество было гораздо меньше — 26690. Таким образом, москвичи стали брать кредит на жилье на 74,5% чаще.

На вторичном рынке за период с января по июль зафиксировано почти 81,5 тысяча договоров купли-продажи, что на 25% больше, чем в прошлом году.