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Ипотека стала привлекательнее для Москвичей
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Ипотека стала привлекательнее для Москвичей 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
В Москве увеличилось количество сделок по ипотеке, пишет РИА Недвижимость. В июле этого года в столице Росреестр зафиксировал 8693 ипотечные сделки. Это на 17% больше, чем в июне (7425) 2018 года и на 74,7% выше результатов июля 2017 года (4977).
За семь месяцев 2018 года зарегистрировано 46562 ипотечные сделки, тогда как в 2017 за этот период их количество было гораздо меньше — 26690. Таким образом, москвичи стали брать кредит на жилье на 74,5% чаще.
На вторичном рынке за период с января по июль зафиксировано почти 81,5 тысяча договоров купли-продажи, что на 25% больше, чем в прошлом году.
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