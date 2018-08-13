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Почти 200 соцобъектов построят на Дальнем Востоке до 2020 года в рамках «единой субсидии»
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Почти 200 соцобъектов построят на Дальнем Востоке до 2020 года в рамках «единой субсидии» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Около 200 социальных объектов будет построено в регионах Дальнего Востока в рамках «единой субсидии», выделяемой их бюджета РФ. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.
"В рамках социальных планов экономического развития наших дальневосточных регионов будет построено 193 объекта. В этом году стройка будет начата по 163. Для этого нужно пройти проектно-сметную документацию, конкурсные процедуры и выйти на сами строительные площадки", — сказал Козлов.
В июне 2018 года председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов. Сумма выделяемых средств по программе «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» — около 54 млрд рублей. Программа рассчитана до 2020 года.
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