Почти 200 соцобъектов построят на Дальнем Востоке до 2020 года в рамках «единой субсидии»

МОСКВА, 13 августа. / ТАСС /. Около 200 социальных объектов будет построено в регионах Дальнего Востока в рамках «единой субсидии», выделяемой их бюджета РФ. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

"В рамках социальных планов экономического развития наших дальневосточных регионов будет построено 193 объекта. В этом году стройка будет начата по 163. Для этого нужно пройти проектно-сметную документацию, конкурсные процедуры и выйти на сами строительные площадки", — сказал Козлов.