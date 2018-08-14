В Алтайском крае выдали на 77% больше ипотечных кредитов

Объем ипотеки в Алтайском крае вырос в Алтайском крае по итогам первого полугодия 2018 года.

За это время жители региона взяли ипотечных кредитов на 77% больше, чем годом ранее. В численном выражении это 11 тысяч кредитов на покупку/строительство жилья, в денежном — 15,5 млрд рублей. Средний срок кредитования составил 15,5 лет, средневзвешенная ставка — 9,6%.

Как рассказала управляющий Отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России Татьяна Винокурова , интерес к ипотеке растет благодаря снижению процентной ставки и смягчению предъявляемых требований. Дополнительным стимулом стала программа по рефинансированию ипотечных кредитов.

Отметим, что задолженность по ипотечным кредитам в крае составила почти 70 млрд рублей, несвоевременно обслуживается 1,2% ипотечных кредитов.