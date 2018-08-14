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Вологодчина получит крупную дотацию от правительства РФ
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Вологодчина получит крупную дотацию от правительства РФ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Соответствующее постановление № 930 опубликовано на сайте правительства РФ. Дотацию выделят 63 регионам РФ, общий ее объем составит 30 млрд 622 млн 177 тыс. рублей. Цель поддержки — стимулирование роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов».
Вероятно, бюджетный эффект, на который рассчитывают в Москве, должен превысить затраты на эти так называемые премиальные дотации. Кстати, суммы, выделяемые каждому субъекту, зависят от роста показателей региона по поступлению налогов, сборов и иных выплат в федеральный бюджет. Налог на прибыль организаций — один из таких крупных налогов, взимаемых в том числе с серьезных промышленных предприятий.
Максимальная дотация (5 млрд 489 млн 262 тыс. рублей) положена Москве, минимальная из списка (2 млн 474 тыс. рублей) выделена Еврейской автономной области. Также помощь из федерального бюджета получат, в частности, Тверская, Новгородская, Московская, Ленинградская области и Санкт-Петербург.
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