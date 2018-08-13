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СМИ: Объем ипотечных кредитов в РФ в 2018 г. может достигнуть 3 трлн руб.
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СМИ: Объем ипотечных кредитов в РФ в 2018 г. может достигнуть 3 трлн руб. 

Вести Экономика 45 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 августа — «Вести. Экономика» В этом году россиянам могут выдать в 1,5 раза больше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Причем рекорд может быть побит уже к сентябрю.
Фото: Wikimedia commons/ Алексей Щекинов
Прошлогодний рекорд в 2 трлн руб. может быть побит уже к сентябрю. Как сообщают “Известия” со ссылкой на Дом.рф, в случае сохранения стабильной макроэкономической ситуации, уже за 9 месяцев этого года объем ипотечных кредитов, выданных населению, может превысить прошлогодние показатели.
За 7 месяцев этого года было выдано 785 тыс. кредитов в общей сложности на 1,55 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 68%. Ожидается, что июльские показатели достигли 245–255 млрд рублей. Это на 60% выше июля 2017 года.
При этом, как отмечает издание, пик рефинансирования кредитов уже пройден и рынок растет, по большей части, за счет новых займов.
Согласно прогнозу Дом.рф, всего в 2018 году может быть выдано около 1,5 млн ипотечных кредитов, более чем на 3 трлн руб. Это в 1,4 раза превышает уровень 2017 года в количественном выражении, и в 1,5 раза — в денежном. При этом большая часть российских семей (около 1,3 млн) улучшат за счет ипотеки свои жилищные условия. 150-200 тыс. кредитов будут выданы для погашения ранее выданных займов.
По мнению экспертов, основными драйверами станут снижение ипотечных ставок и рост реальных зарплат, зафиксированный в прошлом году.
В июне средняя ставка по ипотечным кредитам по данным ЦБ РФ снизилась до 9,48%, на новостройки — до 9,26%. При этом в Дом.рф прогнозируют, что средний показатель по итогам года составит около 9% и ниже.
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