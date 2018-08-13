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Объем выдачи ипотеки в России может достигнуть 3 трлн рублей
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Объем выдачи ипотеки в России может достигнуть 3 трлн рублей 

ГОРОБЗОР.РУ 24 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В текущем году россиянам могут выдать ипотечных кредитов на 3 трлн рублей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Дом.рф», это на 50% больше, чем в прошлом году.
Специалисты полагают, что рекорд прошлого года в размере 2 трлн рублей может быть побит уже в сентябре. За январь-июль этого года выдано приблизительно 785 тысяч кредитов на 1,55 трлн рублей. При этом аналитики отмечают, что ипотечный рынок растет сейчас за счет новых займов, а не рефинансирования прошлых. По оценкам экспертов, около 150–200 тысяч кредитов будет выдано для погашения ранее полученной ипотеки. С ее помощью свои жилищные условия улучшат около 1,3 млн российских семей.
— Наш прогноз на текущий год — примерно 2,95 трлн рублей. Основными драйверами станут снижение ипотечных ставок и рост реальных зарплат, зафиксированный в прошлом году. По всем макроэкономическим показателям потенциал к росту есть. Сейчас произошел большой системный сдвиг: уменьшились ставки до беспрецедентно низкого уровня. Это открывает возможность прийти на рынок тем заемщикам, которые не могли себе позволить этого ранее, — предположили специалисты.
На будущий год у аналитиков также оптимистичные прогнозы. По их словам, временный спад ввода жилья из-за перестройки механизмов возможен не ранее 2020 года, при этом эксперты не прогнозируют спад ипотечного кредитования. Даже в условиях возможного подорожания квартир из-за поправок в закон о долевом строительстве спрос не свернется. Это компенсируется низкими ставками по ипотеке и уменьшением суммы платежа в месяц за счет увеличения срока кредита.
Напомним, согласно изменениям в законе о долевом строительстве, деньги, которые идут на долевое строительство будут храниться на специальном эскроу-счете в банке. Эти средства невозможно будет потратить на другие цели, они будут заморожены до тех пор, пока застройщик не сдаст жилье. Кроме того, законом предусмотрен механизм, согласно которому банки могут отказать в операции при подозрении на нецелевой расход средств. В настоящее время действует переходный период, при котором старый механизм соседствует с новым, с 1 июля 2019 года документ полностью вступит в силу.
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