Темпы роста выдачи ипотеки в России составляют более 60% ежемесячно

Ежемесячные темпы роста выдачи ипотечных кредитов в России за последние 10 месяцев составляют 60% и более к предыдущему году, говорится в сообщении компании «Дом.рф». Так, по данным компании, в июле россияне взяли ипотечных кредитов на 245-255 млрд руб. Это на 60% выше июля 2017 г.

Всего за семь месяцев текущего года в наше стране выдано около 785 000 ипотечных жилищных кредитов на сумму более 1,55 трлн руб., что на 68% больше объема выдачи за аналогичный период прошлого года. При этом с начала текущего года общая сумма взятых россиянами ипотечных кредитов уже превысила итог всего 2016 г., когда было выдано кредитов на сумму 1,47 трлн руб. По оценкам «Дом.рф», рекорд выдачи 2017 г. (2 трлн руб.) может быть побит уже по итогам 9 месяцев.

Рынок ипотеки растет в первую очередь за счет новых кредитов: за 7 месяцев рефинансирование составляет 14% всей выдачи ипотечных кредитов. Таким, образом, за его вычетом в стране выдано «новой» ипотеки на сумму более 1,3 трлн руб. (плюс 44% к 7 мес. 2017 г.).

По прогнозам компании, в случае сохранения стабильной макроэкономической динамики, в 2018 году может быть предоставлено около 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн руб, что в полтора раза превысит уровень 2017 г.