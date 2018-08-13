Кирпич кладут герои. Почему жильё в Югре дороже, чем в Тюмени

Откуда берутся промерзлые углы в элитных квартирах? На этот и другие вопросы накануне Дня строителя читателям АиФ-Югра ответил Вачаган Мовсисян, заведующий кафедрой Югорского государственного университета, а также руководитель одного из крупнейших в регионе застройщиков.

Изменения со знаком «минус»

Никита Филиппов , АиФ-Югра: Как себя сейчас чувствуют строители квартир и продавцы жилья?

Вачаган Мовсисян: Строитель себя чувствует хорошо, когда у него много работы. Сегодня, к сожалению, об этом не приходится говорить. У девелоперов (застройщиков) же сейчас происходит «турбулентный период». Вы знаете, что изменилось законодательство. Теперь компании не могут строить дома напрямую на деньги дольщиков. Эти изменения, конечно, повлияют на объем строительства со знаком «минус». «Устаканивание» в связи с этим займет определенный срок. И пока в новом законопроекте есть белые пятна.

— Ваше мнение, изменение механизма было необходимо?

— Это делается во благо людей. Чтобы защитить дольщиков, которых периодически обманывают. В Югре, к слову, с этим никогда особых проблем не было. В округе культура и ответственность как-то выше. К тому же региональное правительство всегда готово помочь. Плюс в округе мизерный объем строительства, по сравнению с общероссийским.

— Это повлияет на стоимость жилья?

— Да, но на 4-5%, не более. Это у нас. Кстати, многие спрашивают, сколько застройщик или девелопер оставляет себе после всех трат. У нас, скажу честно, маржа — 12 процентов. Всего. Если квартира в Ханты-Мансийске стоит 73-75 тысяч рублей за «квадрат», на ее постройку мы тратим 55-58 тыс. руб. В цене каждой квартиры, например, заложена стоимость земли, на которой расположен дом. В среднем это около 10 тысяч рублей за квадратный метр.

— Многим кажется, что это достаточно дорого в сравнении с другими регионами…

— У Югры есть два региональных фактора, влияющих на стоимость. Во-первых, это климат. На Севере строительство жилья всегда обходится дороже. Во-вторых, уровень зарплат. В округе он выше, чем в среднем по стране в строительной отрасли. А почти половину затрат составляет оплата труда. Вот и получается, что в Ханты-Мансийске квартира немного дороже, чем в Тюмени. Но, например, в Краснодаре ее постройка обходится еще дешевле.

Также стоит понимать, что все строительные компании в округе возводят жилье двух видов — панельные дома (сборный железобетон) и «монолит». Первый — гораздо дешевле, но менее комфортный, конечно.

— Согласитесь, что сегодня молодым семьям сложнее всего приобрести жилье?

— Для этого есть хороший инструмент — ипотека. Можно говорить, что это единственный законный способ взять квартиру без накоплений. Вам 25 лет, вы приобретаете жилье, платите в месяц 20-25 тысяч рублей, но ведь столько же вы отдаете за съемную квартиру. Разве не лучше платить за свое? И потом, через 10 лет, если вы хороший специалист, то подниметесь вверх по карьерной лестнице, зарплата увеличится, а платеж останется прежним. К тому же цена на жилье будет только расти.

Углы могут промёрзнуть у всех

— Сейчас в вузах идёт приемная кампания. Вы одновременно и готовите кадры, и принимаете их на работу. Устраивает качество образования специалистов, которые приходят к вам как к застройщику?

— У кого есть возможность и желание — уезжают учиться за границу. У кого возможности нет — в Москву, Екатеринбург или Тюмень. Конечно, в регионе тоже два вуза поставляют нам выпускников. Здесь есть одна проблема — в качественных преподавателях-практиках. Для их приглашения нет серьезной системы мотивации у вузов округа. К сожалению.

— Еще один острый вопрос, волнующий читателей. Дайте совет при покупке жилья от специалиста.

— Первое, на что следует обратить внимание, — это узнать информацию о застройщике. Сегодня она доступна в Интернете. Обязательно почитайте отзывы в социальных сетях, там можно найти много полезного.

Если квартира готова, можете пригласить эксперта из родственников или знакомых, кто хоть немного разбирается. Добросовестный застройщик должен отреагировать на все замечания, если они обоснованы. Ведь можно докопаться и к гладкому полу.

— Не всегда наши жители довольны качеством. Бывают претензии к вам уже от жильцов? Например, что углы промерзают?

— И у нас случаются ситуации, когда приходится вскрывать стены, устранять замечания. Это рабочий процесс и человеческий фактор. К сожалению, нарушаются технологии укладки и монтажа материала. Они выявляются только в процессе эксплуатации. Они могут проявиться у жилья любого класса — премиум или эконом — не важно. Нет пока технологий, позволяющих все контролировать на микроскопическом уровне.

— Но ведь бытует мнение, что раньше строили лучше…

— Как говорят, в советское время ответственность была выше, но, с другой стороны, больше воровали. Мое мнение: качество особо не изменилось.

Большую роль играет человеческий фактор. Хорошее настроение — хорошо уложил кирпич, плохое — могут быть претензии к твоей работе. Хотя всегда считал, что строители — люди благородной профессии. У нас они трудятся в тяжелых климатических условиях. Эти люди — герои, которые ежедневно совершают подвиг, не защищая родину.

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