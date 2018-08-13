Новоселья продолжаются. 650 семей получили новые квартиры

В этом году Ямало-Ненецком автономном округе ликвидировано уже 28,2 тыс. квадратных метров аварийного жилья или 70 аварийных домов. В новые квартиры переехали 650 семей. Из них в Ноябрьске новое жилье получили 374 семьи, расселили более 15 тыс. квадратных метров.

В Новом Уренгое из почти 7 тыс. квадратных метров аварийного жилья в новые квартиры переехали 139 семей. В Надымском районе ключи от новых квартир вручили 88 семьям, расселив 3,8 тыс. квадратных метров. В Ямальском районе на 903 квадратных метров жили 26 семей, которые теперь получили новые благоустроенные квартиры. В Салехарде расселили 12 семей с 486 квадратных метров ветхого жилья. В Красноселькупском районе новоселье отпраздновали 11 семей, ликвидировали 369 квадратных метров непригодного жилья.

К концу 2018 года власти планируют расселить ещё 91 тыс. квадратных метров, в новые квартиры переедут 2297 семей. В этом году на цели программы предусмотрено более 6 млрд рублей из окружного бюджета.

Новая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ямала утверждена постановлением правительства округа в середине июля. Она будет действовать с 2018 по 2022 годы включительно, её результатом станет ликвидация 336,2 тыс. квадратных метров жилья, признанного аварийным; это 1351 аварийный дом. В конечном итоге в новые квартиры переедут 8476 ямальских семей или 25 тыс. 428 жителей округа.

Напомним, что указ президента №600 выполнен на Ямале в полном объёме и в срок. В рамках указа требовалось расселить жилье, признанное аварийным до 1 января 2012 года. По итогам ликвидировано 232,58 тыс. квадратных метров жилого фонда, 15 тысяч ямальцев переехали в новые квартиры. Округ затратил на выполнение обязательств свыше 17,3 млрд рублей. Кроме того, часть жилья, а именно 18,3%, расселена за счёт средств софинансирования с фондом содействия реформированию ЖКХ, эта сумма составила 674 млн рублей.