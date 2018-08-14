«Где-то поторопились». Тюменский избирком рассказал о бракованных подписях за кандидатов в губернаторы

Количество бракованных подписей, собранных кандидатами в губернаторы Тюменской области, оказалось невелико: от одной до 11 на каждого. Об этом рассказал председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин

«Порадовало, что достаточно качественно были собраны подписи. Прохождение муниципального фильтра — достаточно серьезный барьер. Хотя у нас он минимальный, 5%, вы видите, что суммы не астрономические. Где-то поторопились, были невнимательны. Но когда проверяли подписи, отбраковка была от одной до 11 подписей. Это вполне нормально», — считает Халин.

Ошибки, как правило, связаны с неверно указанными сведениями вроде даты рождения, названия муниципального образования и так далее. При этом, по словам председателя избиркома, кандидаты старались собрать такое количество подписей, чтобы обеспечить запас на случай ошибок.

Именно из-за подписей не смогла участвовать в выборах заявившаяся на них тобольский предприниматель Лариса Шакурова. И дело не в качестве, а в количестве. Из минимально допустимых 236 подписей муниципальных депутатов она смогла собрать две.