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«Где-то поторопились». Тюменский избирком рассказал о бракованных подписях за кандидатов в губернаторы
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«Где-то поторопились». Тюменский избирком рассказал о бракованных подписях за кандидатов в губернаторы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Количество бракованных подписей, собранных кандидатами в губернаторы Тюменской области, оказалось невелико: от одной до 11 на каждого. Об этом рассказал председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин.
«Порадовало, что достаточно качественно были собраны подписи. Прохождение муниципального фильтра — достаточно серьезный барьер. Хотя у нас он минимальный, 5%, вы видите, что суммы не астрономические. Где-то поторопились, были невнимательны. Но когда проверяли подписи, отбраковка была от одной до 11 подписей. Это вполне нормально», — считает Халин.
Ошибки, как правило, связаны с неверно указанными сведениями вроде даты рождения, названия муниципального образования и так далее. При этом, по словам председателя избиркома, кандидаты старались собрать такое количество подписей, чтобы обеспечить запас на случай ошибок.
Именно из-за подписей не смогла участвовать в выборах заявившаяся на них тобольский предприниматель Лариса Шакурова. И дело не в качестве, а в количестве. Из минимально допустимых 236 подписей муниципальных депутатов она смогла собрать две.
Напомним, выборы губернатора назначены на 9 сентября. В мае этого года главу Тюменской области Владимира Якушева назначили министром строительства и ЖКХ России. Временно исполнять обязанности губернатора стал бывший глава городской администрации Александр Моор.
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