Застройщик ЖК «Мякинино парк» построит детский сад и школу

Застройщик ЖК «Мякинино парк» планирует построить детский сад и школу, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Застройщик ЖК «Мякинино парк» планирует построить детский сад для 325 воспитанников и школу на 850 учеников. Примечательно, что строительство таких важных инфраструктурных объектов будут возводить параллельно с жильем. Детский сад планируют ввести в эксплуатацию даже раньше первых корпусов — летом 2021 г., а школа запланирована к открытию на 2023 г.», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

Уточняется, что жилой комплекс возводится на берегу Москва-реки, в 2 км от МКАД по Новорижскому шоссе, вблизи Мякининской поймы (ЗАО). Общая площадь жилья в проекте составит 180 тыс. кв. м и будет реализована в три очереди. Инвестором проекта является ГК «ПИК».

Так, согласно концепции проектирования и строительства в «Мякинино парке» будут построены дома переменной этажности — 15-25 этажей, что позволит не только разнообразить застройку, но и обеспечить максимальную инсоляцию как во дворах, так и в квартирах. Здесь появятся два пляжа и собственная пристань. На косе в окружении воды расположится бульвар с прогулочной зоной. Для удобства передвижения жителей на территории микрорайона предусмотрена организация четырех остановок общественного транспорта. Сдача первых жилых корпусов намечена на октябрь 2021 г.