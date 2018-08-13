Красноярских застройщиков не заинтересовали участки по четыреста рублей

В Красноярске признаны несостоявшимися торги на право освоения трех участков под жилую застройку, на которых сейчас стоят ветхие дома.

Речь идет о территориях на правобережье Красноярска. Лоты включали участки плоащадью 6,5 тыс. кв. м на улице Квартальной, 4,5 тыс. кв. м на улице Кутузова и 5,8 тыс. кв. м на улице Станочной.

Начальная цена этих лотов на аукционе составляла от 400 до 1000 рублей. Имеется в виду — за весь участок целиком.

По условиям контракта застройщики должны расселить жильцов ветхих домов и снести старые здания за свой счет, а потом уже начинать строительство новых многоэтажек.

На участие в торгах никто не заявился, и они были признаны несостоявшимися.