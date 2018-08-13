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Красноярских застройщиков не заинтересовали участки по четыреста рублей
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Красноярских застройщиков не заинтересовали участки по четыреста рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Красноярске признаны несостоявшимися торги на право освоения трех участков под жилую застройку, на которых сейчас стоят ветхие дома.
Речь идет о территориях на правобережье Красноярска. Лоты включали участки плоащадью 6,5 тыс. кв. м на улице Квартальной, 4,5 тыс. кв. м на улице Кутузова и 5,8 тыс. кв. м на улице Станочной.
Начальная цена этих лотов на аукционе составляла от 400 до 1000 рублей. Имеется в виду — за весь участок целиком.
По условиям контракта застройщики должны расселить жильцов ветхих домов и снести старые здания за свой счет, а потом уже начинать строительство новых многоэтажек.
На участие в торгах никто не заявился, и они были признаны несостоявшимися.
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