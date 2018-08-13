СМИ сообщили о сокращении расходов на нацпроект по экологии на 17%

Минприроды решило сократить бюджет нацпроекта «Экология» на 17,1% (320 млрд руб.) до 1,551 трлн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию паспорта проекта. Издание получило копию этого документа, подлинность которого подтвердили два федеральных чиновника.

Согласно документу, 632 млрд руб. на его реализацию направят из федерального бюджета, еще 125,5 млрд руб. — из региональных бюджетов, а оставшиеся 793,8 млрд руб. — из внебюджетных источников (прежде всего, промышленных предприятий). Расходы этого проекта ждет дальнейшее сокращение, рассказал РБК источник в Минприроды. Окончательные параметры проекта будут утверждены в октябре, уточнила в беседе с изданием пресс-секретарь министра природных ресурсов Наталья Хлопунова

Больше других под сокращение попало направление «Чистая вода». Заметное снижение расходов на это направление, по данным издания, обусловлено тем, что лоббистам из ведомства не хватило усилий для согласования его финансирования. При этом по словам источника издания, знакомого с содержанием документа, сокращение бюджета критично для этого направления. «Каждая копейка — это какое-то новое очистное сооружение», — подчеркивает собеседник РБК. За конфигурацию «Чистой воды» отвечает заместитель руководителя Минстроя Андрей Чибис , говорится в документе.

Другие направления сокращены меньше — так, «Чистый воздух» (снижение атмосферных выбросов и в центрах металлургии) и «Оздоровление Волги» получат на 5-5,5% меньше запланированного — 499,83 млрд руб. и 220 млрд руб. соответственно. Федеральное финансирование «Оздоровления Волги» даже увеличилось на 21,5% до 133,7 млрд руб. Задача этого направления — снизить втрое, с 3,2 куб. км до 1,1 куб. км, объем сточных вод, сбрасываемых в Волгу, и начать рекультивацию ее берегов, а также поднять со дна 95 затонувших судов, наносящих ущерб акватории реки.