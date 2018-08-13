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Ямал поощрили за рост налоговых поступлений в федеральный бюджет
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Ямал поощрили за рост налоговых поступлений в федеральный бюджет 

ИА Север-Пресс 26 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Правительство РФ выделило из резервного фонда 30,6 млрд рублей на дотации бюджетам 63 российских субъектов для стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций. В частности, Ямало-Ненецкий автономный округ получит 965 млн 548 тыс. рублей.
«При расчёте размера дотации учитывался положительный прирост поступления по налогу на прибыль организаций, зачисленный в федеральный бюджет на территории соответствующего субъекта Федерации по итогам 2017 года. Таким образом, предоставление дотаций позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост таких налоговых поступлений по итогам 2017 года», — сообщается на сайте правительства.
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