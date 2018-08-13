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Мужчина расплатился автомобилем за долги по алиментам на Кубани
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Мужчина расплатился автомобилем за долги по алиментам на Кубани 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Неплательщику алиментов пришлось распрощаться со своим автомобилем ВАЗ-21045. Житель Ленинградского района Кубани отдал машину за долги. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.
31-летний мужчина накопил перед несовершеннолетней дочерью долг в 55 тысяч рублей. При этом он даже не думал начинать выплачивать деньги.
Официальной работы и недвижимого имущества у него не было, жил кубанец на съемной квартире, где, по его словам, у неплательщика алиментов не имелось никаких вещей. Приставы выяснили, что у мужчины есть отечественный автомобиль и приняли решение арестовать и изъять машину.
Авто нашли припаркованным у дома. После этого вызвали эвакуатор и перевезли «четверку» на штрафстоянку. ВАЗ-21045 выставили на торги. Вырученные деньги пойдут на погашение долгов по алиментам.
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