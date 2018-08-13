Минприроды сократило расходы на национальный проект по экологии

Минприроды решило сократить бюджет нацпроекта «Экология» на 320 миллиардов рублей (17,1%) до 1,551 триллиона рублей. Об этом сообщается в последней версии паспорта проекта от 27 июля, на которую ссылается

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин представил этот проект на заседании президиума Совета по стратегическому развитию под руководством премьера Дмитрия Медведева . 632 миллиарда рублей на этот проект планируется выделить из федерального бюджета, еще 125,5 миллиардов. — из региональных бюджетов, а оставшиеся 793,8 миллиарда — из внебюджетных источников (прежде всего, промышленных предприятий).

В прежней версии проекта, разосланного в профильные ведомства и региональные администрации 5 июля, общие расходы на экологию в ближайшие пять лет оценивались в 1,87 триллиона рублей, из них федеральный бюджет должен был потратить 921 миллиард рублей Таким образом, большая часть сокращений приходится именно на федеральную часть — 289 из 320 миллиардов рублей. А расходы из внебюджетных источников, наоборот, предложено увеличит на 27,8 миллиарда рублей.

Больше всего сокращения коснулись направления «Чистая вода», которое предполагает обеспечение нормального качества питьевой воды для 99% потребителей (сейчас — 87,5%). В 2019-2024 годах на него планируется потратить вдвое меньше, чем собирались изначально — 258,47 миллиарда рублей вместо 551 миллиарда. Другие направления были сокращены значительно меньше — так, «Чистый воздух» (снижение атмосферных выбросов и в центрах металлургии) и «Оздоровление Волги» получат лишь на 5 процентов меньше изначально запланированного — 499,83 миллиарда и 220 миллиардов рублей соответственно. Причем федеральное финансирование «Оздоровления Волги» выросло на 21,5% до 133,7 миллиарда рублей. Задача этого направления — сократить втрое объем сточных вод, сбрасываемых в Волгу, и начать рекультивацию ее берегов, а также поднять со дна 95 затонувших судов, которые вредят акватории реки.

Расходы на нацпроект «Экология» и его окончательные параметры будут утверждены в октябре. Как сообщила-секретарь министра природных ресурсов Наталья Хлопунова , расходы этого проекта ждет дальнейшее сокращение, при этом, по ее словам, «идет защита каждой цифры».

По мнению некоторых источников, сокращение расходов на направление «Чистая вода» связано с недостаточно сильным лоббированием со стороны Минстроя . Другие эксперты полагают, что снижение расходов по проекту «Экология» «некритично», однако оценивать целесообразность сокращения расходов можно будет только тогда, когда станет понятно, какие проекты были исключены из плана реализации после сокращения финансирования.

Национальный проект «Экология» реализуется в рамках

майского указа