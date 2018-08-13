Темпы жилищного строительства в Оренбургской области выросли почти на 20%

В Оренбургской области за период с января по июль 2018 года построено 5,7 тыс. квартир. Это на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие данные опубликовал Оренбургстат. Общая площадь построенных квартир составила около 497 тыс. кв. метров.

Индивидуальными застройщиками за семь месяцев текущего года построено 293 тыс. кв. метров, что на 73% больше чем в 2017-м. Такая застройка составила 59% от общего объема введенного жилья за этот период. В сельской местности за январь-июль построено 197,9 тыс. кв. метров жилья. Это на 61,3% больше уровня 2017 года.

Как отмечают в областной службе статистики, в 24 муниципалитетах ввод жилья превысил уровень января-июля 2017-го. В Оренбурге за семь месяцев построили 210,1 тыс. кв. метров общей площади жилых домов. Из них на индивидуальную застройку приходится 46,0 тыс. кв. метров.