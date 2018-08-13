В Самарской области семью принудительно выселили из аварийного жилья

Семья до последнего отказывалась покидать аварийный дом Судебные приставы Волжского района не без боя переселили семью из аварийного жилья в новый дом.

— Два человека проживали в квартире в селе Воскресенка, в доме, который был признан непригодным для проживания и отнесен к категории аварийных на основании договора социального найма. Несмотря на то, что проживание в этом помещении было небезопасным, семья не хотела покидать его и переезжать в благоустроенное жилье, — сообщили представители УФФСП России по Самарской области.

45-летняя женщина неоднократно жаловалась по телефону, что с решением суда не согласна. Не помог даже общий выезд семьи и пристава на осмотр новой квартиры. По возвращению в родной, но уже почти развалившийся дом, женщина закрыла калитку со словами: «Переселяться не намерена».

Судебный пристав пояснил гражданам, что переселение состоится в любом случае, так как жильё более небезопасно. Матери и 20-летнему сыну дали время на сбор вещей, а также предоставили транспорт для переезда со всем имуществом.

Семья переехала в квартиру, в которой столько же комнат, как и в прежнем жилье, а площадь помещения больше. Им вручили ключи и заключили новый договор соцнайма.