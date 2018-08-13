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Кредитный портфель ВТБ по льготным программам для МСБ превысил 90 млрд руб.
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Кредитный портфель ВТБ по льготным программам для МСБ превысил 90 млрд руб. 

АиФ — Алтай 49 минут назад
Фото: АиФ Казань
По итогам первого полугодия 2018 года число кредитных соглашений ВТБ по программам государственной поддержки малого и среднего бизнеса достигло 1252 на общую сумму 134 млрд рублей. В результате по состоянию на 1 июля кредитный портфель банка в рамках льготных программ составил 90,5 млрд рублей.
Наибольшее количество кредитных соглашений по итогам отчетного периода — 884 на общую сумму более 80 млрд рублей — заключено по льготной программе Министерства сельского хозяйства РФ. Заемные средства предприятиям агропромышленного комплекса по ней предоставляются по ставке не более 5% годовых. На втором месте — Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая совместно с Корпорацией МСП. По ней заключено 218 кредитных соглашений, объем выдач составил 33 млрд рублей.
Кредитный портфель по программе льготного финансирования Министерства экономического развития РФ, действовавшей в 2017 году («Программа 674»), составляет 6 млрд рублей. По «Программе 1706» (запущена в 2018 году) он достиг 5,9 млрд рублей, при этом заключено 51 кредитное соглашение на сумму более 6 млрд рублей.
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