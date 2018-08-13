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Малый и средний бизнес может получить кредиты по льготным программам
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Малый и средний бизнес может получить кредиты по льготным программам 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Кредитный портфель ВТБ по льготным программам для малого и среднего бизнеса (МСБ) превысил 90 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2018 года число кредитных соглашений банка по программам государственной поддержки МСБ достигло 1252 на общую сумму 134 млрд рублей.
Наибольшее количество кредитных соглашений по итогам отчетного периода — 884 на общую сумму более 80 млрд рублей — заключено по льготной программе Министерства сельского хозяйства РФ. Заемные средства предприятиям агропромышленного комплекса по ней предоставляются по ставке не более 5% годовых.
На втором месте — Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая совместно с Корпорацией МСП. По ней заключено 218 кредитных соглашений, объем выдач составил 33 млрд рублей.
Кредитный портфель по программе льготного финансирования Министерства экономического развития РФ, действовавшей в 2017 году («Программа 674»), составляет 6 млрд рублей. По «Программе 1706», запущенной в 2018 году, он достиг 5,9 млрд рублей, при этом заключено 51 кредитное соглашение на сумму более 6 млрд рублей.
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