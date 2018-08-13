МОЭК заключила кредитное соглашение с ВТБ на 5 млрд рублей

Соглашение было заключено 31 июля текущего года на срок пять лет.

«31 июля 2018 года группа заключила новое кредитное соглашение с банком ВТБ на сумму 5 млрд рублей и сроком на пять лет», — отмечает МОЭК.

Ранее в 2018 году, МОЭК [привлекла] (https://rns.online/energy/MOEK-privlekala-dva-kredita-v-banke-VTB-na-25-mlrd-rublei-2018-03-14/) два кредита в банке ВТБ на общую сумму 2,5 млрд рублей.