МОЭК заключила кредитное соглашение с ВТБ на 5 млрд рублей 

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) заключило кредитное соглашение с банком ВТБ на сумму 5 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Соглашение было заключено 31 июля текущего года на срок пять лет.
«31 июля 2018 года группа заключила новое кредитное соглашение с банком ВТБ на сумму 5 млрд рублей и сроком на пять лет», — отмечает МОЭК.
Ранее в 2018 году, МОЭК [привлекла] (https://rns.online/energy/MOEK-privlekala-dva-kredita-v-banke-VTB-na-25-mlrd-rublei-2018-03-14/) два кредита в банке ВТБ на общую сумму 2,5 млрд рублей.
МОЭК — инфраструктурная компания, которая обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Москвы и Подмосковья. Предприятие занимается производством, транспортировкой, распределением и сбытом тепловой энергии, а также генерирует электрическую энергию. Контролирующим акционером компании является «Газпром энергохолдинг».