Ещё
ВТБ в 1,5 раза увеличил объемы кредитования населения Ульяновской области
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
66.99
75.91
76.39
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
71.33
+0.00 Золото
1173.99
–0.11 РТС
1066.51
+0.41
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1377
–0.0191
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

ВТБ в 1,5 раза увеличил объемы кредитования населения Ульяновской области 

АиФ — Ульяновск 26 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
За шесть месяцев 2018 года ВТБ в Ульяновской области выдал жителям региона кредитов на сумму 3,3 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. На 1 июля портфель кредитов физлицам банка в регионе достиг 11,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 19%. В структуре портфеля более половины приходится на долю ипотечного кредитования — 6,6 млрд рублей, рост по данному направлению с начала года составил 21%. За отчетный период банк выдал 1,3 млрд рублей ипотечных кредитов, это на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель кредитов наличными на отчетную дату достиг 4,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 20%. Объем выдач в данном сегменте по итогам шести месяцев составил 1,9 млрд рублей, что более чем на 70% превышает показатель за первое полугодие 2017 года. Положительную динамику показал бизнес банка и в сегменте автокредитования. За шесть месяцев текущего года на покупку автомобилей ВТБ выдал 550 кредитов на общую сумму 241 млн рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3%. Портфель автокредитов по состоянию на 1 июля достиг 739 млн рублей, рост с начала года — 2,5%. Портфель депозитов и средств на текущих счетах физических лиц по итогам отчетного периода составил 7,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 38%. За шесть месяцев жители области разместили в ВТБ 826 млн рублей своих накоплений — это практически в два раза больше, чем за первые шесть месяцев предыдущего года Игорь Костюник, руководитель розничного бизнеса банка ВТБ в Ульяновской области, прокомментировал: «По итогам первого полугодия мы продемонстрировали рост по всем ключевым показателям. Основным драйвером роста стало ипотечное кредитования. С начала года процентные ставки существенно снизились, благодаря чему на рынке сложились наиболее выгодные условия для покупки недвижимости. Только за первые полгода почти тысяча семей области с нашей поддержкой улучшили свои жилищные условия, это почти на 40% выше показателя за аналогичный период прошлого года».
Банк ВТБ (ПАО)
Реклама
АиФ — Ульяновск: последние новости
АО «Рссийский аукционный дом» сообщает АО «Российский аукционный дом» сообщает о переносе торгов Работу пресс-секретаря ульяновского губернатора оценили на «отлично»
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа доля США в российском госдолге
Россиян лишат контроля над своими данными24
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему968
Стало известно о сокращениях на Байконуре55
Как Сорос предсказал России сущий ад178
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение