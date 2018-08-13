Стартовали продажи квартир в ЖК «Инновация» от ГК «Гранель»

МОСКВА, 10 августа. / ТАСС /. Группа компаний «Гранель» один из ведущих застройщиков Московского региона, объявляет старт продаж квартир нового жилого комплекса комфорт-класса «Инновация», который находится в 2 км от МКАД на границе Москвы и города Одинцово. Стоимость квартир — от 1,7 млн рублей.

ЖК «Инновация» — это современный жилой комплекс комфорт-класса, который находится в престижном районе на границе Москвы и г. Одинцово, всего в 2 км от МКАД в непосредственной близости от "Сколково" . На площади 14 га будут возведены четыре монолитных жилых дома переменной этажности (от 10 до 24 этажей).

В комплексе предусмотрена вся необходимая инфраструктура: школа на 600 учащихся, два детских сада на 120 и 190 мест соответственно. Также на территории ЖК «Инновация» запланированы двухэтажный фитнес-центр на 1250 кв. м, двухэтажный торговый центр на 1476 кв. м, а на первых этажах жилых зданий будут расположены офисные помещения, магазины, отделения банков, салоны красоты и прочие необходимые объекты инфраструктуры.

Планировочные решения ЖК «Инновация» имеют несколько вариантов даже в рамках одного типа квартиры, что позволят каждому покупателю найти себе жилье, которое будет соответствовать их желаниям и стилю жизни. В комплексе доступны как просторные трехкомнатные квартиры для больших семей, так и квартиры-студии. Площади квартир варьируются от 19,2 кв. м до 75,9 кв. м, а цены начинаются от 1,7 млн рублей.

Жилой комплекс отличается стильной архитектурой — объемное решение фасадов домов с помощью использования разных цветов отделки, гармонично сочетающееся с архитектурной концепцией всего района и инновационного центра «Сколково». Жилые многосекционные дома образуют кварталы с закрытыми внутридомовыми территориями, на которых будут расположены детские и спортивные площадки. При проектировании площадок будут использовать современные малые архитектурные формы, обеспечивающие безопасность и комфортность использования. Для спецтранспорта предусмотрены технологические проезды, а для личного —паркинг.

Срок завершения строительства I очереди — III квартал 2020 года, а сдача в эксплуатацию всего жилого комплекса намечена на 2023 год.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик „Гранель — М“, проектная декларация на сайте https://www.granelle.ru/objects/inn/)