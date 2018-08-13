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До конца года в Ростовской области капитально отремонтируют более 1 тыс. домов
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До конца года в Ростовской области капитально отремонтируют более 1 тыс. домов 

Деловое сообщество 16 минут назад
До конца нынешнего года в Ростовской области планируется провести капитальный ремонт более чем в 1 тыс. многоквартирных домов. Об этом рассказал замминистра ЖКХ донского региона Валерий Былков. При этом более чем в трети из них работы к текущему моменту уже проведены.
«Ремонт ведется в 12 городских округах и 28 муниципальных районах и охватывает 1006 многоквартирных домов», — отметил Валерий Былков. По его словам, работы проводятся как минимум по графику, в отдельных объектах — с опережением. Всего на капитальный ремонт выделено 3 млрд руб
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