До конца года в Ростовской области капитально отремонтируют более 1 тыс. домов

До конца нынешнего года в Ростовской области планируется провести капитальный ремонт более чем в 1 тыс. многоквартирных домов. Об этом рассказал замминистра ЖКХ донского региона Валерий Былков. При этом более чем в трети из них работы к текущему моменту уже проведены.

«Ремонт ведется в 12 городских округах и 28 муниципальных районах и охватывает 1006 многоквартирных домов», — отметил Валерий Былков. По его словам, работы проводятся как минимум по графику, в отдельных объектах — с опережением. Всего на капитальный ремонт выделено 3 млрд руб