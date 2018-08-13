22-этажка рядом со школьным стадионом может быть построена во Владивостоке

Очередная точка напряжения в отношениях между застройщиком и гражданами — на Эгершельде: разрешение на строительство 22-этажного жилого дома в нескольких метрах от школьного стадиона мэрия отменила еще в апреле, но фирма, возглавляемая бывшим прокурором, не сдается, а отстаивают право на стройку в суде, сообщает PRIMPRESS.

ООО «Первый приморский специализированный застройщик» добивается снятия запрета на строительство, которое должно было начаться во втором квартале 2018 г. и завершиться в 2020 г., в арбитражном суде края.

Забор, огораживающий серьезный кусок территории (2 373 кв. м), был возведен вблизи средней школы №39. Очередная высотка должна была вырасти по адресу: Полевая, 6.

Жители микрорайона обратились к главе Владивостока с просьбой разобраться в ситуации. Они обращают внимание властей на то, что строительство начнется рядом с жилыми домами (ТСЖ «Два адмирала), детской площадкой и школьным стадионом.

Как сообщили тогда корр. PRIMPRESS в мэрии,

ООО „Первый приморский специализированный застройщик“ было зарегистрировано только в январе 2018 г. Учредителем и генеральным директором ООО является Лозебной Александр Александрович, полный тезка экс-прокурора Кировского района Приморского края.