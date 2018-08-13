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Нижний Новгород занял четвертое место в ПФО по вводу жилья
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Нижний Новгород занял четвертое место в ПФО по вводу жилья 

В городе N 13 минут назад
Фото: В городе N
За первое полугодие 2018 года в Нижегородской области построено 542,5 тысячи квадратных метров жилых домов. Темп роста ввода жилья увеличился и соответствует теперь четвертому месту в Приволжском федеральном округе, сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные Росстата.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель поднялся на 4,6%. Общий темп роста ввода жилья составляет 104,6%. В целом по России Нижегородская область стоит на 13-м месте.
Ранее сообщалось, что в регионе откроется горячая линия по ветхому фонду и аварийному жилью.
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