Застройщики жилья станут специализированными. Они начнут активнее привлекать средства граждан

За семь последних лет на Ямале построено более 1 миллиона 800 тысяч квадратных метров жилья. Новосёлами стали более 22 тысяч семей. Об этом директор окружного департамента строительства и жилищной политики Юрий Теряев сообщил на совещании с руководителями предприятий строительного комплекса о состоянии и перспективах развитии строительного комплекса ЯНАО.

По его словам, при анализе структуры жилищного строительства на примере 2017 года видно, что с использованием бюджетных средств строится чуть более 40 процентов жилья. Остальные 60 процентов — это привлечённые на первичный рынок средства граждан, индивидуальное жилищное строительство, банковские кредиты и так далее. Майским указом президента РФ перед строительным комплексом автономного округа, по сути, поставлены задачи по увеличению к 2024 году вода жилья до показателя 360 тысяч квадратных метров.

Юрий Теряев пояснил, что это значит. Порядка ста тысяч квадратных метров планируется строить с использованием бюджетного финансирования, это различные программы переселения и так далее, а 260 тысяч квадратных метров необходимо построить путём привлечения средств граждан на первичный рынок строительства. Другой возможности выполнить целевые показатели практически не существует. Для привлечения средств граждан на первичный рынок профильный департамент готовит предложения по оказанию мер государственной поддержки различным категориям граждан. Это молодые семьи, коренные малочисленные народы Севера, работники бюджетных учреждений. В планах начать реализацию таких мер с 1 января 2019 года. Также намереваются расширить деятельность ямальской ипотечной компании по льготному ипотечному кредитованию.

Основной инструмент привлечения средств граждан в жилищное строительство на сегодняшний момент — федеральный закон об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов. Известно, что в этот закон внесены достаточно жёсткие поправки. Директор департамента сказал несколько слов о новых требованиях, которые распространяются на объекты, получившие разрешения на строительство с 1 июля 2018 года. Изменено понятие «застройщик», наименование хозяйственного имущества которого должно содержать слова «специализированный застройщик». Установлены основные критерии: наличие стажа работы не менее трёх лет, обязательное наличие разрешения на ввод в эксплуатацию не менее десяти тысяч квадратных метров жилья. Также законом определены возможности застройщика по осуществлению хозяйственной деятельности. То есть, закон конкретизировал порядок распределения застройщиком денежных средств дольщиков и ввёл ограничения расходования на определённые статьи затрат. Также законом утверждены требования к финансовому обеспечению застройщика: он должен выполнять функции строительства и никакие иные.

По словам Юрия Теряева, законодатели провели большую работу по созданию прозрачного механизма контроля за средствами участников долевого строительства. Сейчас заработала единая информационная система жилищного строительства, которая обеспечивает полную прозрачность долевого строительства для граждан и всех участников жилищной сферы.

Также директор департамента подробно разъяснил ещё одно нововведение законодательства — эскроу-счета, которые создаются в качестве альтернативы привлечения средств граждан. Они уже начинают использоваться и будут обязательны к открытию с 1 июля 2019 года.

«Из анализа законодательных нововведений становится очевидным, что осуществлять деятельность застройщика с 2019 года будет сложнее, — подытожил он. — Эти сложности носят как организационный, так и экономический характер. Сейчас муниципалитеты в рамках исполнения целевых показателей указа проводят работу по формированию земельных участков. В течение 2019 года планируется вовлечь в сферу жилищного строительства более 700 тысяч квадратных метров земельных участков мощностью более 700 тысяч квадратных метров жилья. Это в основном будет сделано в городах, где существует рынок первичного жилья: Новом Уренгое, Губкинском, Тарко-Сале, Салехарде».

Юрий Теряев надеется, что застройщики сумеют перестроиться на работу в соответствии с новыми правилами и должным образом организовать необходимые процессы, чтобы обеспечить своё участие в качестве специализированных застройщиков на территории округа. Также они смогут продолжить строительство объектов за счёт средств кредитных линий с последующей реализацией уже готового жилья на первичном рынке.