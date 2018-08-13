Москва поощрила Ямал за рост налоговых поступлений в бюджет

Правительство Российской Федерации поощрило Ямало-Ненецкий автономный округ за рост налоговых поступлений в бюджет государства.

Как говорится на сайте правительства РФ, на дотации бюджетам 63 российских субъектов из резервного фонда выделено 30,6 миллиарда рублей для стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций.

Арктический регион, в частности, получит 965 миллиона 548 тысяч рублей из этой суммы.

Как подчеркнули в правительстве, при расчете размера дотации специалисты учитывали положительный прирост поступления по налогу на прибыль организаций, зачисленный в бюджет страны на территории каждого отдельного субъекта федерации по итогам прошедшего, 2017 года.

Ожидается, что предоставление этих дотаций позволит поощрить регионы, которые обеспечили максимальный прирост налоговых поступлений по итогам минувшего календарного года.