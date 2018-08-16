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Чистая прибыль «Мегафона» во II квартале выросла на 11,5% — до 6,15 млрд руб
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Чистая прибыль «Мегафона» во II квартале выросла на 11,5% — до 6,15 млрд руб 

Rambler News Service 23 минуты назад
Фото: dp.ru
Чистая прибыль «Мегафона» во II квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11,5% с 5,52 млрд руб., составив 6,15 млрд руб., сообщила компания.
«Во II квартале 2018 года чистая прибыль выросла на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6,15 млрд руб. Исключая положительный эффект от перехода на МФСО (IFRS) 15 в размере 382 млн руб., чистая прибыль увеличилась на 4,5% по сравнению с прошлым годом до 5,77 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Выручка выросла на 5,1%, составив 81,94 млрд руб. Выручка от услуг мобильной связи выросла на 4,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 68,31 млрд руб. Выручка от услуг мобильной передачи данных также увеличилась на 12,7%, достигнув 24,6 млрд руб.
Чистый долг компании на 30 июня 2018 года составил 214, 74 млрд руб., снизившись на 7,4% по сравнению с показателем за 31 марта этого года.
Показатель OIBDA вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,26 млрд руб. Показатель ARPDU увеличился на 10,7% — с 233 до 258 руб.
Выручка от услуг фиксированной связи выросла на 21,8% — до 7,89 млрд руб. В компании утверждают, что на рост выручки фиксированной связи повлиял контракт на 800 млн руб., по которому оператор предоставил телекоммуникационную инфраструктуру для проведения чемпионата мира по футболу. Из них 31,4 млн человек пользуется мобильной передачей данных.
Число мобильных абонентов увеличилось на 0,1%, составив 75,87 млн человек.
Рост выручки от дополнительных услуг, таких как мобильные финансы и Мегафон.тв, составил 13,5%. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров во II квартале снизилась на 7,3% — до 5,72 млрд руб. «Мегафон» объясняет снижение выручки закрытием ряда салонов связи согласно решению о сокращении дистрибьюторской сети, которое было принято в 2017 году.
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