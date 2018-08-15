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Выручка Ozon во II квартале выросла на 86% — до 7,9 млрд рублей
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Выручка Ozon во II квартале выросла на 86% — до 7,9 млрд рублей 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: dp.ru
Выручка Ozon во II квартале 2018 года увеличилась на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,9 млрд руб., сообщила пресс-служба онлайн-ритейлера.
«OZON.ru, крупнейший в России мультикатегорийный онлайн-ритейлер, подвёл итоги II квартала 2018 года. Квартальная выручка компании увеличилась на 86% — рекордный показатель за последние 10 лет — и достигла 7,9 млрд рублей», — сообщила пресс-служба.
В компании уточнили, что в первом полугодии выручка от продаж выросла на 76% и составила 14,8 млрд рублей. В I полугодии компания доставила 6,2 млн заказов c общей наполняемостью 29 млн товаров.
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