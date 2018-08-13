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Фондовый рынок России открылся снижением
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Фондовый рынок России открылся снижением 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 0,63% и составил 2 260,66 пункта.
Индекс РТС просел на 1,25%, до 1 044,12 пункта.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются.
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,16%, составив $67,52 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,32% — до $72,58 за баррель.
В начале торгов курс евро к рублю вырос на 65 коп. до 77,9 руб., курс доллара увеличился на 72 коп. до 68,4 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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