Саратовские чиновники ожидают снижения сумм в платежках за ЖКУ

После выведения сбора твердых коммунальных отходов из числа жилищных услуг в коммунальные стоимость содержания жилья для жителей Саратовской области должна уменьшится. Об этом сегодня, 13 августа, в ходепресс-конференциина площадке « Комсомольской правды в Саратове» заявила начальник отдела мониторинга областного комитета госрегулирования тарифов Жанна Розман.

«Это ответственность управляющих компаний», — подчеркнула чиновница.

Что касается тарифа, итоговая цифра для Саратова с квадратного метра составит 3,91 рубля. Для какой-то части населения, которая за соответствующую жилищную услугу уплачивала более четырех рублей с квадратного метра, будет отмечаться снижение, однако, по словам спикера, «о конкретной цифре снижения говорить сложно, потому что была разная стоимость услуги».

Тариф на вывоз кубометра отходов, напомнилаРозман, установлен на три года «с календарной разбивкой». Стоимость вывоза кубометра будет колебаться: в 2019 году ожидается рост на 4%, в 2020 году ожидается снижение стоимости вывоза кубометра мусора ниже уровня 2018 года.