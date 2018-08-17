Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — вырос на 13

Официальный курс доллара, установленный с 18 августа, снизился на 1,75 копейки, составив 66,8757 рубля (66,8932 рубля на 17 августа). Курс евро вырос на 12,72 копейки до 76,1848 рубля (с 76,0576 рубля на 17 августа).

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