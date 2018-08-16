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Официальный курс доллара вырос на 52 копейки, курс евро — на 83
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Официальный курс доллара вырос на 52 копейки, курс евро — на 83 

Банки.ру 10 часов назад
Фото: Капитал страны
Официальный курс доллара на 17 августа повысился на 51,6 копейки, составив 66,8932 рубля (66,3772 рубля на 16 августа). Курс евро вырос на 83,23 копейки до 76,0576 рубля (с 75,2253 рубля на 16 августа).
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