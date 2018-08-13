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Игорный бизнес принёс бюджету Крыма более 5 млн рублей за полгода
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Игорный бизнес принёс бюджету Крыма более 5 млн рублей за полгода 

Чемпионат.com 1 час назад
Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Республики Крым за первую половину 2018 года составили более 5 млн рублей. Соответствующие данные приводятся в отчёте, опубликованном на официальном сайте республиканского Министерства финансов. Согласно отчёту, на 1 июля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 5,5 млн рублей. За июнь сумма налоговых поступлений в бюджет региона составила 1,1 млн рублей.
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