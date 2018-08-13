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Нефтепромбанк ввел вклад «Пенсионный доход»
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Нефтепромбанк ввел вклад «Пенсионный доход» 

Банки.ру 1 час назад
Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей. Сроки — 91, 181, 365 и 730 дней.
Доходность составит 6—6,6% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены суммами от 1 тыс. рублей в течение всего срока депозита, кроме последних 30 календарных дней до его окончания. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«При досрочном расторжении договора при сроке вклада более 91 дня проценты выплачиваются по ставке 2% годовых. Открытие вклада осуществляется при предъявлении документов, подтверждающих право на получение пенсии — пенсионное удостоверение или справка установленного образца», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
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Кроме того, понижена ставка по вкладу «Управляемый капитал». Доходность депозита составит 6,5% годовых (вместо 6,8%).
Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — 365 дней. Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции.
Проценты выплачиваются в конце срока.
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