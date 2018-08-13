Продажи новых мотоциклов выросли в России во II квартале на 30%

Продажи новых мотоциклов за 6 месяцев 2018 года на российском рынке достигли 5,5 тыс. штук, что на 22% выше аналогичного показателя 2017 года, следует из расчетов «Автостата».

«Эксперты отмечают, что впервые после трех лет падения с 2015 по 2017 годы рынок новых мотоциклов продемонстрировал рост. Первый квартал 2018 года рынок мотоциклов завершил с отрицательной динамикой (падание на 24,9%), итоги второго квартала, когда рост составил 30,2%, кардинально изменили ситуацию», — говорится в сообщении.

Среди лидеров по объемам продаж мотоциклов в первом полугодии — BMW (1,2 тыс. штук, рост на 23%), Harley Davidson (604 шт, +44,5%), Racer (519 шт., +12,8%).

Также в первую десятку компаний по объемам продаж вошли Honda, Kawasaki, Yamaha, KTM, Duсati, Triumph и Yinxiang.