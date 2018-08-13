Россияне, попавшие в кредитное «ярмо», хотят освободиться от НДФЛ

Среди предложений на сайте Российских общественных инициатив появился проект, согласно которому россияне, взявшие ипотеку, большой потребкредит или автокредит, освобождаются от НДФЛ.

Автор инициативы предлагает на основании документов из банка не исчислять налог для граждан, купивших жилье, взявших кредит на сумму больше 200 тыс. руб. или кредит на машину дешевле 1,5 млн руб. Мера не должна коснуться тех, кто имеет несколько квартир, или же покупающих по ипотеке шикарное жилье.

В паспорте инициативы также изложен проект, по которому новый механизм должен работать. Автор предложения особо подчеркивает, что люди берут займы не от хорошей жизни.