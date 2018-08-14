Банки Удмуртии увеличили объем кредитования на 30% за счет снижения ставок

ИЖЕВСК, 14 августа. / ТАСС /. Банки Удмуртии за шесть месяцев 2018 года за счет снижения процентных ставок выдали кредиты на сумму более 111 млрд рублей, что на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального банка Удмуртской Республики Волго-Вятского главного управления Банка России.

"В первом полугодии 2018 года банки выдали заемщикам (населению, предприятиям и организациям) кредитов на общую сумму 111,3 млрд рублей. Это на 30,3% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что основными причинами активизации кредитования можно считать снижение процентных ставок. По данным финансовой организации, средневзвешенная процентная ставка по кредитам юридическим лицам в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года снизилась с 12,6% до 6,7%, по кредитам населению — с 16% до 14,4%.

В банке отметили, что наибольший рост выдачи кредитов наблюдался в потребительском секторе: объемы кредитования физических лиц в первом полугодии 2018 года увеличились на 15,4 млрд рублей или более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, юридических лиц — на 10,5 млрд рублей (22,3%).

Среди кредитных продуктов в Удмуртии лидирует ипотека, с января по июнь 2018 года в республике было выдано жилищных кредитов на сумму 13,3 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — на 8,1 млрд рублей. В первом полугодии 2018 года средневзвешенная ставка по ипотеке составила 9,6%, годом ранее — 11,6%.

Кроме того, значительный рост, по данным Нацбанка Удмуртии, демонстрирует автокредитование. Ставка по наиболее востребованным автокредитам со сроком погашения более трех лет за год уменьшилась с 22% до 17,9%.