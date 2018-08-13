За полгода в Удмуртии выдали кредитов на 111 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. За первые 6 месяцев 2018 года в Удмуртии выдали кредитов на 111,3 млрд рублей. Об этом сообщает региональное отделение Нацбанка.

Это на 30,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом объём кредитов, выданных юридическим лицам, вырос на 22,3% до 57,6 млрд рублей, физлицам — на 40,1% до 53,7 млрд рублей.

Специалисты отмечают, что среди кредитных продуктов в республике лидирует ипотека. С января по июнь 2018 года включительно ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) было выдано на сумму 13,3 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — 8,1 млрд рублей.

В Банке считают, что привлекательность ИЖК обусловлена снижением процентных ставок. В первом полугодии 2018 года средневзвешенная ставка составила 9,6%, годом ранее — 11,6%.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй рассказали, что в Удмуртии почти на 20% сократился размер среднего лимита по кредитным картам.